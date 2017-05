Talladega qualifying order for GEICO 500

BUY TICKETS: See the races at Talladega





# Car Driver Team 1 96 * DJ Kennington Triad CNC Toyota 2 55 * Reed Sorenson Xchange of America Toyota 3 75 * Brendan Gaughan(i) Beard Oil Distributing Chevrolet 4 7 * Elliott Sadler(i) Golden Corral Chevrolet 5 15 Joey Gase(i) Sparks Energy Chevrolet 6 32 Matt DiBenedetto EJ Wade Foundation Ford 7 72 Cole Whitt RTIC Coolers Chevrolet 8 10 Danica Patrick Aspen Dental Ford 9 13 Ty Dillon # GEICO Chevrolet 10 42 Kyle Larson Share an Ice Cold Coke Chevrolet 11 83 * Corey LaJoie # Dustless Blasting Toyota 12 38 David Ragan Camping World/Good Sam Ford 13 33 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 14 37 Chris Buescher Velveeta Chevrolet 15 23 Gray Gaulding # SunFrog.com Toyota 16 1 Jamie McMurray McDonald's $1 Any Size Soft Drink Chevrolet 17 48 Jimmie Johnson Lowe's Chevrolet 18 47 AJ Allmendinger Kroger ClickList Chevrolet 19 78 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Toyota 20 34 Landon Cassill Love's Travel Stops Ford 21 3 Austin Dillon Dow Intellifresh Chevrolet 22 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 23 27 Paul Menard Valvoline/Menards Chevrolet 24 95 Michael McDowell Winn-Dixie Chevrolet 25 88 Dale Earnhardt Jr. Nationwide Chevrolet 26 24 Chase Elliott Hooters Chevrolet 27 5 Kasey Kahne UniFirst Chevrolet 28 18 Kyle Busch Skittles Red White & Blue Toyota 29 20 Matt Kenseth Circle K Toyota 30 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 31 77 Erik Jones # ToyotaCare Toyota 32 19 Daniel Suarez # ARRIS Toyota 33 43 Aric Almirola Fresh From Florida Ford 34 17 Ricky Stenhouse Jr. Fifth Third Bank Ford 35 21 Ryan Blaney Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 36 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 37 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 38 41 Kurt Busch Haas Automation/Monster Energy Ford 39 2 Brad Keselowski Fitzgerald Glider Kits Ford 40 4 Kevin Harvick Jimmy John's Ford 41 14 Clint Bowyer Haas Automation Demo Days Ford

* Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series